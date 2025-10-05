Incidente a Polla: auto contro un muro. Paura per un neonato

Nella serata di ieri si è registrato un incidente stradale nel centro di Polla lungo la strada che attraversa la cittadina. Paura anache per un neonato a bordo della vettura.

La dinamica e i soccorsi

Il conducente ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un muretto. In auto i genitori e il bambino di 3 settimane. Per fortuna solo tanta paura.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e il personale del 118.

Ferito lievemente il conducente, il papà, che è stata trasportato al vicini ospedale di Polla, dove è stato condotto anche il bambino per accertamenti precauzionali.