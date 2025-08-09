Incidente a Policastro Bussentino, due le auto coinvolte: ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna in contrada Marina, nella frazione costiera di Policastro Bussentino.

La dinamica

Due le autovetture rimaste coinvolte nello scontro: una Bmw, modelli X2, con alla guida un 60enne del napoletano e una Suzuki, modello SX4, con a bordo una 50enne del posto. A causa del violento impatto la donna alla guida della Suzuki è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una piccola scarpata presente ai bordi della carreggiata. A rimanere ferita è stata proprio la 50enne che fin da subito ha lamentato forti dolori alla testa. Motivo per il quale si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, tramite l’ambulanza della “New Geo”, per gli accertamenti del caso e le dovute cure mediche. Nessuna ferite invece è stata riportata dal 60enne che era alla guida della Bmw.

Gli interventi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della stazione di Vibonati, diretti dal Maresciallo Francesco Barile, per i dovuti rilievi del caso che stabiliranno l’esatta dinamica di quanto accaduto. Traffici in tilt per alcune ore lungo le strade interne della frazione costiera di Policastro Bussentino, molto trafficate soprattutto nel periodo estivo. Ripristinata la corretta viabilità nella tarda mattina.