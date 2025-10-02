Incidente a Pisciotta: scontro tra due auto, paura per gli automobilisti

È successo questa mattina sulla Strada Provinciale che collega Pisciotta con la frazione costiera

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Pisciotta

Paura nella mattinata a Pisciotta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega la frazione Marina al Capoluogo. L’episodio, che ha visto coinvolte due vetture station wagon che viaggiavano in direzione opposta, si è verificato a ridosso di una curva.

La dinamica e la violenza dell’impatto

Lo scontro, le cui cause restano al vaglio delle autorità competenti, è stato violento. Le due vetture hanno impattato con forza, subendo seri danni alla parte anteriore.

Nonostante la gravità dell’urto e i danni materiali riportati dai veicoli, il bilancio relativo alle persone coinvolte è fortunatamente meno grave. Gli automobilisti se la sono cavata con un grande spavento, non riportando ferite gravi o lesioni che richiedessero un ricovero ospedaliero urgente.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Roberta Troisi

Una cilentana tra i migliori scenziati al mondo

La docente Roberta Troisi di Magliano Vetere è l'unica donna salernitana del…

Bandiere Palestina

Salerno si ferma per Gaza: sciopero generale in difesa della Flotilla

Lo sciopero è in programma per domani venerdì 3 ottobre

Scuolabus

Ritardo nel trasporto scolastico: il comune di Padula spiega i “seri impedimenti burocratici”

Il servizio di trasporto scolastico a Padula non è ancora attivo. Il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.