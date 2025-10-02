Incidente a Pisciotta: scontro tra due auto, paura per gli automobilisti

Paura nella mattinata a Pisciotta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega la frazione Marina al Capoluogo. L’episodio, che ha visto coinvolte due vetture station wagon che viaggiavano in direzione opposta, si è verificato a ridosso di una curva.

La dinamica e la violenza dell’impatto

Lo scontro, le cui cause restano al vaglio delle autorità competenti, è stato violento. Le due vetture hanno impattato con forza, subendo seri danni alla parte anteriore.

Nonostante la gravità dell’urto e i danni materiali riportati dai veicoli, il bilancio relativo alle persone coinvolte è fortunatamente meno grave. Gli automobilisti se la sono cavata con un grande spavento, non riportando ferite gravi o lesioni che richiedessero un ricovero ospedaliero urgente.