Incidente a Capaccio Paestum, violento frontale a Spinazzo: due feriti

Un violento impatto questa sera a Capaccio Paestum, nella frazione Spinazzo. Per cause ancora in via di accertamento due auto, una Bmw X6 e una Fiat 500 L, si sono scontrate con alla guida rispettivamente due persone.

L’incidente

Il sinistro è stato particolarmente violento con una delle due vetture, la Fiat 500 L, che è stata sbalzata contro il palo di una pubblica illuminazione, mentre la Bmw è uscita fuori dalla carreggiata terminando la sua corsa su un terreno adiacente. Entrambe le persone alla guida sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti.

Gli interventi

Presenti sul posto, per tutti i rilievi del caso, i Carabinieri della stazione di Agropoli. Agli agenti ora spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al Soccorso Stradale Rega, invece, è spettata la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata.