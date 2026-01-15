Incidente a Battipaglia: scontro tra auto e camion sulla statale 18

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 18, nel territorio di Battipaglia. Lo scontro ha visto coinvolti un’automobile e un mezzo pesante, determinando immediati disagi alla viabilità locale. Secondo le prime ricostruzioni, per cause che restano ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità, la vettura e il camion sono entrati in collisione mentre percorrevano l’arteria stradale.

Impatto e danni alle infrastrutture

La violenza dell’urto ha causato la perdita di controllo dell’auto che, dopo l’impatto con il camion, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Il danneggiamento della struttura e la posizione dei veicoli sulla carreggiata hanno generato pesanti rallentamenti alla circolazione, richiedendo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Indagini e rilievi della polizia locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire le responsabilità e la dinamica esatta del sinistro. Gli operatori hanno avviato le indagini per chiarire i motivi che hanno portato alla collisione tra i due mezzi. Per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.