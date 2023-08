Incendio sotto ad un viadotto. Chiusa l’Isca-Pantanelle: problemi per raggiungere Potenza da Caggiano

Ancora problemi di viabilità per il territorio del Tanagro. Questa volta un importante tratto di strada che collega il Vallo di Diano ed il Tanagro con molti centri in provincia di Potenza è stata chiusa. Si tratta della SP 145 “Isca Pantanelle”, dove a causa di un grosso incendio che ha interessato una grande quantità di balle di fieno da parte di soggetti al momento ignoti, ha messo in condizioni di instabilità il viadotto Serroni. Dopo diverse ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco di Potenza per domare le fiamme, da una prima ispezione visiva, una delle pile e la corrispondente trave dell’impalcato del viadotto sono state interessate dal contatto diretto e prolungato con le fiamme libere e sono state sottoposte a temperature elevate. E’ necessario quindi “escludere l’eventuale insorgenza di fenomeni dannosi a carico degli elementi strutturali, tali da pregiudicare la staticità dell’impalcato che, in esercizio, è sottoposto alle sollecitazioni dei transiti veicolari”. Per eseguire tutti gli accertamenti del caso, la Provincia di Potenza, ha chiuso il transito sul viadotto che allo stato non è ritenuto sicuro.

Il provvedimento

Una decisione che arriva per la tutela della pubblica e privata incolumità e che vedrà l’arteria chiusa in entrambe le direzioni. I veicoli in marcia sulla SS 95 Var “Tito – Brienza” nella direttrice di marcia da Tito verso Brienza avranno l’obbligo di proseguire diritto al km 7+900, in direzione della SS 598 “Fondovalle dell’Agri”. I veicoli in marcia sulla SS 95 Var “Tito – Brienza” nella direttrice di marcia da Brienza verso Tito avranno l’obbligo di proseguire diritto al km 7+900, in direzione del Raccordo Autostradale Sicignano – Potenza. I veicoli in marcia sulla SR 19 ter avranno l’obbligo di procedere lungo la autostrada A3 “Salerno – Reggio Calabria”, come da segnaletica allocata in corrispondenza della rotatoria posta all’intersezione tra la stessa SR 19 ter e la SP 442.

Gli altri interventi

Il territorio del Tanagro in questi mesi è interessato da altri importanti interventi su due viadotti il “Ficarola” e “Massavetere”. Per consentire i lavori sulla SS19 ter in direzione Buccino l’arteria è stata chiusa e non riaprirà prima di aprile del prossimo anno.