Incendio in via Parmenide a Salerno: quattro auto distrutte, cause da accertare

Quattro auto sono state completamente distrutte da un incendio nella notte tra sabato e domenica in via Parmenide a Salerno. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato intorno alle 1:15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno con un'autobotte. I pompieri hanno impiegato circa un'ora per spegnere le fiamme che avevano avvolto le quattro autovetture, parcheggiate in un tratto senza uscita della strada.

Non si registrano danni a persone.

Le indagini

I Carabinieri della Compagnia di Salerno stanno indagando sulle cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dolosa.