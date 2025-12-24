Incendio in un negozio del centro, paura a Salerno

I Vigili del Fuoco intervenengono in centro a Salerno.
Intorno alle 13.40 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato all’interno di un negozio di frutta e verdura in Largo Giuseppe Ragno, a pochi passi dalla Villa Comunale di Salerno.
L’intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento Città e un’autobotte. Decine le telefonate giunte anche data la posizione dell’attività in una zona molto affollata.
I soccorritori hanno verificato anche le condizioni dei condomini ai piani sovrastanti per escludere altre eventualità. Restano da verificare le cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia Municipale.