Incendio in un negozio del centro, paura a Salerno

Incendio a pochi passi dalla villa comunale. Intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco intervenengono in centro a Salerno.
Intorno alle 13.40 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato all’interno di un negozio di frutta e verdura in Largo Giuseppe Ragno, a pochi passi dalla Villa Comunale di Salerno.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento Città e un’autobotte. Decine le telefonate giunte anche data la posizione dell’attività in una zona molto affollata.

I soccorritori hanno verificato anche le condizioni dei condomini ai piani sovrastanti per escludere altre eventualità. Restano da verificare le cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia Municipale.

