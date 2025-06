Incendio a Sicignano degli Alburni, probabile matrice dolosa. Operazioni di spegnimento durate sette ore

Un incendio, nella giornata di oggi, ha devastato la vallata di un’area rurale di Sicignano degli Alburni.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme hanno richiesto ben sette ore di lavoro. Sul posto sono giunti tempestivamente i volontari della Protezione Civile dopo aver ricevuto l’allarme da alcuni giovani ragazzi presenti sul posto e che hanno notato il rogo.

I soccorsi

Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco di Eboli, la SMA Campania, gli operai della Comunità Montana Alburni e tanti cittadini volontari.

“Il fuoco non si accende mai da solo. Brucia, devasta, uccide. E dietro ogni incendio c’è sempre una mano: quella dell’uomo, l’unico vero responsabile.

Tenere puliti i nostri luoghi, i terreni e le proprietà non è solo un dovere, è un gesto concreto per proteggere il nostro territorio. Oggi più che mai, anche un semplice mozzicone di sigaretta a terra può trasformarsi in un crimine, ma forse non è questo il caso” ha dichiarato il sindaco Giacomo Orco nel ringraziare gli intervenuti e facendo appello al senso civico affinché episodi simili non capitino più.

“In questa vallata vivevano dei falchetti straordinari, ed era meraviglioso vederli volare liberi nel cielo. Oggi, invece, è stato straziante vederli fuggire, girare smarriti sopra le fiamme, cercando un nido che non esiste più.

Denunciamo se è necessario. Facciamo tutti la nostra parte. Rispettiamo la natura, prima che sia troppo tardi” ha continuato il primo cittadino raccontando le gravi conseguenze delle fiamme.