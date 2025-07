Incendio a Pisciotta: notte di paura nel Cilento. Squadre antincendio ancora al lavoro

Un nuovo incendio si è registrato a Pisciotta, nella tarda serata di ieri. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno avvolto le colline, spingendosi in modo allarmante verso le aree residenziali del paese. I cittadini hanno trascorso ore di grande apprensione, allertati dall’intenso odore di fumo e dal rumore del fuoco che si propagava.

Fiamme indomite: l’intervento dei soccorsi

Alimentato dal vento e dalle elevate temperature, il rogo ha richiesto un massiccio intervento. Le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno lavorato incessantemente per tutta la notte per contenere l’avanzata del fuoco, aiutati anche da alcuni volontari. Nonostante gli sforzi, alcuni focolai risultano ancora attivi questa mattina, rendendo necessari ulteriori interventi via terra e, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, anche l’impiego di mezzi aerei.

Abitazioni a rischio: la mobilitazione dei residenti

La situazione più critica si è registrata a causa della vicinanza delle fiamme alle abitazioni. Il fuoco si è esteso fino a lambire diverse residenze, costringendo numerose famiglie a rimanere in stato di massima allerta per la possibilità di evacuazioni.

Nella giornata di ieri incendi si erano registrati anche ad Ascea e San Giovanni a Piro.