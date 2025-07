Incendi a Polla e Pertosa: in azione squadre a terra e mezzi aerei

È una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi boschivi nel Vallo di Diano, dove due distinti roghi sono divampati nel pomeriggio nei territori comunali di Polla e Pertosa, richiedendo l’intervento congiunto di numerosi uomini e mezzi di terra e aria.

Gli incendi

In località Intagliata, nel comune di Polla, le fiamme hanno interessato un’area collinare ricca di vegetazione. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra AIB (Antincendio Boschivo) della Comunità Montana Vallo di Diano, appartenente al distaccamento Noed di San Rufo, attualmente impegnata nel contenimento del perimetro del fuoco. A supporto delle operazioni di spegnimento sono stati richiesti rinforzi aerei: un elicottero regionale e un Canadair sono in arrivo per effettuare lanci d’acqua nelle aree più difficili da raggiungere. Sul luogo dell’incendio è presente anche il DOS (Direttore Operativo allo Spegnimento), figura incaricata del coordinamento tecnico delle operazioni. L’ente montano ha recentemente formato tre DOS proprio per garantire risposte tempestive ed efficaci in situazioni d’emergenza.

Squadre in azione

Al momento, la situazione risulta sotto controllo, anche se le fiamme si sono sviluppate in prossimità di alcune abitazioni, aumentando il livello di attenzione da parte delle autorità.

Quasi in contemporanea, un secondo incendio si è sviluppato in località Campostrino, nel territorio comunale di Pertosa. Anche qui è intervenuta una squadra del Noed di San Rufo, impegnata su un fronte particolarmente complesso e in continua evoluzione.

Vista la rapidità con cui il fuoco si è propagato, è stato necessario il coinvolgimento di ulteriori forze: sul posto sono attivi anche i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, che stanno operando su più fronti per cercare di arginare le fiamme.

Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa della morfologia accidentata del terreno e della presenza di vegetazione secca, che alimenta i focolai rendendo più complicato il lavoro di contenimento.