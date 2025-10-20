“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: sesta puntata

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa Christian Vitale.

Ospiti della puntata: Ernesto Rocco – direttore InfoCilento, Egidio Pirozzi, allenatore Ebolitana, Nicolas Teijo, giocatore della Gelbison, Donato Capozzoli, attaccante Agropoli e Camillo Passaro, Real Cilento.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

s
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
