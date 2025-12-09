“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Ernesto Rocco Christian Vitale.

Ospiti della puntata: Massimo De Luise – attaccante Agropoli, Massimo Ferrara – club manager battipagliese, Manuele Gallo – dirigente Stio Calcio e Giacomo Rossi – attaccante Gelbison.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

TAG:
