Inaugurata ad Agropoli la casa della carità: “Il Buon Samaritano”

È stata inaugurata nella città di Agropoli, in località Trentova, la nuova Casa della Carità “Il Buon Samaritano”, un’opera che intende diventare punto di riferimento per solidarietà, accoglienza e sostegno.
La Casa della Carità
La Casa della Carità “Il Buon Samaritano” si prefigge di rispondere a una molteplicità di bisogni sociali, non solo tramite l’assistenza materiale, ma promuovendo anche percorsi di recupero, reinserimento e dignità personale.
“Il Buon Samaritano”
Il nome “Il Buon Samaritano” richiama la parabola evangelica secondo cui la carità non è solo gesto occasionale, ma impegno concreto di cura verso chi è ferito, lasciato indietro, immobilizzato dalle difficoltà.
Proprio come il samaritano che incontra il viandante in difficoltà lungo la strada, la Casa vuole essere quel luogo dove si ferma il cammino, si cura la ferita, si sostiene il prossimo.