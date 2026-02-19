Impianti sportivi a Salerno: l’Europa frena sul restyling

Il futuro dello sport salernitano passa per una profonda ristrutturazione delle sue infrastrutture storiche. Vincenzo De Luca ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri per lo stadio Arechi e il campo Volpe, ormai fermi al palo.

Il nodo dei fondi europei e la nuova strategia finanziaria

Il percorso per il rifacimento dello stadio Arechi ha subito un rallentamento a causa dei dubbi sollevati dall’Unione Europea sull’utilizzo dei fondi Fesr. Poiché l’intervento è considerato una ristrutturazione di una struttura esistente e non la costruzione di un impianto nuovo, l’Europa non ha ritenuto ammissibile l’impiego di tali risorse.

Per evitare il blocco definitivo delle opere, la Regione ha deciso di rimodulare il piano economico: il finanziamento verrà spostato dall’accordo di Coesione sui Fesr ad altre voci di bilancio già previste. De Luca si è detto certo che questo “intoppo” procedurale si risolverà in poche settimane, permettendo di procedere senza ulteriori soste con il programma di investimenti.

Dal Volpe al Vestuti: un piano per tutta l’impiantistica

Mentre l’iter burocratico per l’Arechi si avvia a soluzione, al campo Volpe sono già iniziate le prime demolizioni programmate dal Consorzio Energos. L’intervento in quest’area è fondamentale per garantire alla città una struttura polifunzionale di supporto durante i lavori al principe degli stadi salernitani.

Il progetto non si limita però solo ai due impianti principali. Il piano urbanistico sportivo punta a recuperare risorse preziose, circa 15 milioni di euro, da destinare al rifacimento dello stadio Vestuti. L’idea è quella di risolvere quasi l’80% delle carenze strutturali che attualmente affliggono gli sport minori in città, offrendo spazi adeguati a tutte le realtà atletiche del territorio.

Modernità e tecnologia per il nuovo Arechi

Il nuovo Arechi non sarà solo una questione di cemento, ma di innovazione. De Luca ha ribadito che il progetto è incentrato sull’integrazione di nuove tecnologie, risparmio energetico e miglioramento del comfort per gli spettatori. L’ambizione è quella di dotare Salerno di una struttura di alta qualità, capace di attrarre investimenti e di rispondere agli standard internazionali, superando definitivamente i limiti strutturali che hanno caratterizzato l’impianto negli ultimi anni.