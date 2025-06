Il Vallo di Diano flagellato da una grandinata: danni anche alle auto

Una violenta grandinata ha colpito oggi il Vallo di Diano, determinando anche dei danni. Chicchi di grandine di dimensioni insolite, “simili alle noci”, hanno accompagnato un intenso acquazzone nel pomeriggio, interessando gran parte del territorio vallese.

Danni a veicoli e coltivazioni sotto assedio

Le conseguenze del fenomeno meteorologico sono state immediate e visibili. Diversi parabrezza di automobili hanno riportato lesioni, testimoniando la violenza dell’impatto. A destare maggiore preoccupazione, tuttavia, sono le coltivazioni, messe a dura prova dalla grandine.

L’entità dei danni al settore agricolo è ancora da quantificare, ma il timore tra gli agricoltori è palpabile.

Allerta maltempo: nuove precipitazioni in vista

L’ondata di maltempo, seppur circoscritta a poche ore, ha lasciato il segno.

Le previsioni meteorologiche per la settimana in corso non offrono tregua, con la possibilità di nuove precipitazioni che potrebbero aggravare una situazione già critica per il territorio del Vallo di Diano. Le autorità locali e i residenti restano in allerta.