Il Sapri calcio riparte dalla Prima Categoria

È partita ufficialmente la nuova stagione calcistica dell’Asd Sapri Soccer School. Una realtà nuova, dopo la lunga militanza in categorie prestigiose, che oggi intente riprendere il suo cammino calcistico partendo dalla Prima Categoria per poi raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Le dichiarazioni

“È un progetto molto importante che parte quest’anno – ha dichiarato il vicepresidente dell’Asd Sapri Soccer school Vito Antonio Martino – Abbiamo iniziato questo percorso con l’obiettivo di valorizzare il giovani del nostro terrirorio, infatti contiamo su diciassette giovani del nostro territorio ai quali si aggiungono altri ragazzi provenienti dai paesi limitrofi. Ovviamente noi puntiamo sui ragazzi del nostro vivaio. Vogliamo dare vita ad un percorso che cresca negli anni”.

Un vivaio importante quello del Sapri dove – come sottolineato dal responsabile del settore giovanile Antonino Sparacio – “ci sono tanti ragazzi ai quali cerchiamo innanzitutto di insegnare i valori dello sport, lo spirito di gruppo, il sacrificio e l’impegno”. Una squadra che ha affidato la sua direzione sportiva ad Angelo Brusco che ha sottolineato l’importanza della “presenza dei giovani del posto sui quali puntiamo per cercare di fare un buon campionato”.