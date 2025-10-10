Il punto nascita di Sapri può riaprire: arriva la sospensiva del Tar

Risultato storico per la Sanità del Basso Cilento: il Tar Campania, con decreto monocratico, ha sospeso il provvedimento, adottata dalla Regione Campania, di chiusura del Punto Nascita di Sapri accogliendo il ricorso presentato da ben 15 comuni . Si riaprono dunque le porte del Punto Nascita dell'”Immacolata” alle partirienti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Una notizia attesa e sperata da tempo che dovrà ora trovare conferma nell’udienza camerale del 5 novembre.

Reazioni delle istituzioni e dei sindaci

Un risultato importante al quale ha fatto seguito un plauso da parte del Comitato dei Sindaci agli avvocati Mariarosaria Mazzacano, Marcello Feola, Gaetano Giordsno e Lorenzo Lentini che, nel frattempo, sono già a lavoro per notificare il provvedimento all’Asl Salerno e richiedrre la riattivazione del Punto Nascita. Tanta la soddisfazione espressa dagli amministratori e dal Comitato di lotta. “Un primo passo estremamente importante perché il Tar Campania ha decido di sospendere L’efficacia della delibera della Regione Campania con la quale veniva chiuso il nostro Punto Nascita – ha affermato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – Un lavoro di squadra , fatto con tutti i Sindaci del nostro distretto sanitario, con uno staff legale importante. Siamo riusciti ad ottenere questo risultato importante e ora siamo impegnati, con i nostri legali, a richiedere la rimessa in funzione del nostro Punto nascita in attesa del giudizio di Novembre. Continuiamo a lottare per i nostri diritti”.

La voce del Comitato di Lotta

Dello stesso avviso anche l’assessore alla sanità del Comune di Sapri Gerardina Madonna. “Sicuramente oggi è un giorno dove i grandi risultati non si dono fatti attendere – ha aggiunto l’assessore Madonna – Risultati che abbiano costruito nonostante le manipolazioni psicologiche e mediatiche di questo ultimo periodo. Un risultato storico che suggella il diritto alla salute delle nostre donne che abbiamo cercato di difendere in tutti i modi”. Una battaglia che ha visto protagonista anche il Comitato di Lotta, entusiasta per il risultato ottenuto. “È una notizia che accogliamo con grande gioia. È un traguardo raggiunto che non sancisce la fine della battaglia – ha affermato Antonio Pisani del Comitato di Lotta – Noi continueremo a tenere sempre alta l’attenzione perché come abbiamo sempre detto, dal momento in cui siamo scesi in campo, per difendere la sanità e la salute di tutti, il nostro obiettivo è stato quello di rivedere aperto in maniera definitiva il Punto nascita, senza deroghe o proroghe”.