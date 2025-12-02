Il Premio artistico-letterario “L’identità del Cilento” lancia il suo archivio digitale

Il Comitato Scientifico del Premio Artistico-Letterario “L’identità del Cilento”, riservato ai giovani, organizzato dall’Associazione storico – culturale “Progetto Centola” e Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura”, mette a disposizione del pubblico un Archivio digitale, per consultare i materiali testuali e multimediali.

L’archivio

Il riferimento dell’ Archivio è: www.premioidentitacilento.it

L’Archivio ha prodotto la documentazione relativa agli anni 2024 e 2025.

Entrando nel sistema è possibile consultare i bandi del Premio (anni 2024-2025-2026); i riconoscimenti; le opere: 1) prosa, 2) poesia, 3) pittura, 4) fotografia, 5) audiovisivi.

Oltre ai lavori sono indicati anche gli autori premiati.

I contatti

C’è poi la pagina dei contatti per ottenere tutte le informazioni, con i riferimenti dei gestori dell’Archivio.

L’indirizzo e-mail è: premio.identitacilento@gmail.com:

Tutti possono consultare le opere; coloro che intendono utilizzarle o riprodurle hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione ai gestori dell’Archivio.

I lavori

Ricordiamo che i giovani hanno proposto lavori sulle forme identitarie territoriali che si sono affermate attraverso un processo storico-culturale prodotto nello sviluppo delle civiltà.

Sono state evidenziate con particolare efficacia radici, memoria e tradizioni tipiche dell’area, che possono essere annoverate in quella cultura materiale e immateriale, principale risorsa del Cilento.

I partecipanti hanno presentato opere sui “Patrimoni Culturali del Cilento”, in particolare luoghi e paesaggi ma anche storia e cultura, per farli conoscere avendo presente la finalità della loro conservazione e valorizzazione.