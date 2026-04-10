Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni protagonista al Vinitaly: eccellenza, storia e biodiversità

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni conferma la sua presenza al Vinitaly (12-15 aprile), il salone internazionale di riferimento per il comparto vitivinicolo. Presso lo stand dell’Ente, il connubio tra tutela ambientale e produzione d’eccellenza diventa il cuore di un racconto che unisce il paesaggio incontaminato alle radici storiche di Elea-Velia.
Una vetrina per le produzioni locali
Il calendario degli eventi testimonia l’impegno costante nel promuovere uno sviluppo sostenibile che valorizzi i piccoli produttori e il recupero dei vitigni autoctoni, elementi cardine del brand Cilento, ormai simbolo di qualità della vita e della Dieta Mediterranea a livello mondiale.
“La nostra presenza al Vinitaly non è solo una vetrina commerciale,” dichiara il Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, “ma una scelta politica e culturale precisa. Siamo qui per sostenere con forza quegli ‘eroi del territorio’ che hanno scelto di restare e investire nella nostra terra. Valorizzare il nostro vino significa promuovere l’identità stessa del Cilento, fatta di biodiversità tutelata e tradizioni che diventano opportunità economica e turistica.”
Alle parole del Presidente si affiancano quelle del Direttore Romano Gregorio, che ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia con le aziende: “Ringrazio le realtà vitivinicole che hanno aderito con entusiasmo, condividendo la missione del Parco: dimostrare che la protezione del paesaggio e la crescita imprenditoriale non solo possono convivere, ma sono l’una la forza dell’altra.”
Presenze Istituzionali
A sottolineare la rilevanza strategica dell’appuntamento, parteciperanno ai lavori:
- On. Edmondo Cirielli, Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.
- On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura (invitato).
- Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato (invitato).
- Rappresentanza ICE (Istituto Commercio Estero), per il supporto all’export.
- On. Marco Cerreto, Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.
- On. Giuseppe Fabbricatore, delegato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania.
- Maria Carmela Serluca e Enzo Maraio, Assessori regionali rispettivamente all’Agricoltura e al Turismo.
Programma e Supporto Tecnico
Il racconto dei vini sarà supportato dalla competenza tecnica degli esperti delle associazioni FISAR e AIS, che guideranno i visitatori alla scoperta dei segreti del terroir cilentano attraverso degustazioni mirate e focus sui vitigni simbolo dell’area protetta.