Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni protagonista al Vinitaly: eccellenza, storia e biodiversità

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni conferma la sua presenza al Vinitaly (12-15 aprile), il salone internazionale di riferimento per il comparto vitivinicolo. Presso lo stand dell’Ente, il connubio tra tutela ambientale e produzione d’eccellenza diventa il cuore di un racconto che unisce il paesaggio incontaminato alle radici storiche di Elea-Velia.

Una vetrina per le produzioni locali

Il calendario degli eventi testimonia l’impegno costante nel promuovere uno sviluppo sostenibile che valorizzi i piccoli produttori e il recupero dei vitigni autoctoni, elementi cardine del brand Cilento, ormai simbolo di qualità della vita e della Dieta Mediterranea a livello mondiale.

“La nostra presenza al Vinitaly non è solo una vetrina commerciale,” dichiara il Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, “ma una scelta politica e culturale precisa. Siamo qui per sostenere con forza quegli ‘eroi del territorio’ che hanno scelto di restare e investire nella nostra terra. Valorizzare il nostro vino significa promuovere l’identità stessa del Cilento, fatta di biodiversità tutelata e tradizioni che diventano opportunità economica e turistica.”

Alle parole del Presidente si affiancano quelle del Direttore Romano Gregorio, che ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia con le aziende: “Ringrazio le realtà vitivinicole che hanno aderito con entusiasmo, condividendo la missione del Parco: dimostrare che la protezione del paesaggio e la crescita imprenditoriale non solo possono convivere, ma sono l’una la forza dell’altra.”

Presenze Istituzionali

A sottolineare la rilevanza strategica dell’appuntamento, parteciperanno ai lavori:

On. Edmondo Cirielli , Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.

, Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale. On. Francesco Lollobrigida , Ministro dell’Agricoltura (invitato).

, Ministro dell’Agricoltura (invitato). Sen. Patrizio Giacomo La Pietra , Sottosegretario di Stato (invitato).

, Sottosegretario di Stato (invitato). Rappresentanza ICE (Istituto Commercio Estero), per il supporto all’export.

(Istituto Commercio Estero), per il supporto all’export. On. Marco Cerreto , Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

, Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. On. Giuseppe Fabbricatore , delegato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

, delegato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania. Maria Carmela Serluca e Enzo Maraio, Assessori regionali rispettivamente all’Agricoltura e al Turismo.

Programma e Supporto Tecnico

Il racconto dei vini sarà supportato dalla competenza tecnica degli esperti delle associazioni FISAR e AIS, che guideranno i visitatori alla scoperta dei segreti del terroir cilentano attraverso degustazioni mirate e focus sui vitigni simbolo dell’area protetta.