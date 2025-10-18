Il mondo arbitrale si riunisce ad Ascea. Presente anche il Presidente Figc Gravina

L’evento ha rappresentato un momento di confronto, crescita e aggiornamento tecnico-organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle sezioni sul territorio

A cura di Ernesto Rocco

Dal 16 al 18 ottobre si è svolta ad Ascea la tre giorni dell’Assemblea Organizzativa e Tecnica dei Presidenti di Sezione dell’Aia.

Un appuntamento di grande rilevanza per il movimento arbitrale campano e nazionale. A fare gli onori di casa il Presidente CRA Campania, Stefano Pagano, insieme ai Responsabili di Sezione provenienti da varie regioni italiane.

L’evento

L’evento ha rappresentato un momento di confronto, crescita e aggiornamento tecnico-organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle sezioni sul territorio e consolidare la sinergia tra le varie componenti associative.

Il parterre degli ospiti è stato d’eccezione

hanno partecipato infatti il Presidente AIA Antonio Zappi, il Vicepresidente AIA Michele Affinito, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Responsabile CAN A e B Gianluca Rocchi, il Responsabile CAN C Daniele Orsato, il Responsabile Arbitri CONCACAF Nicola Rizzoli e il Presidente delle Commissioni Arbitri UEFA Roberto Rosetti, oltre a numerose altre personalità sportivo nazionale.

Tre giornate di confronto e condivisione, dunque, nel segno della professionalità, della passione e dell’identità associativa che contraddistingue da sempre la grande famiglia dell’AIA.

