Il Ministro Lollobrigida ringrazia Pro Segugio Salerno: riconoscimento al lavoro svolto per la tutela ambientale nel Cilento

Un riconoscimento importante è arrivato nei giorni scorsi per il gruppo provinciale di Pro Segugio Salerno, guidato da Francesco Palmieri. Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha voluto pubblicamente ringraziare l’associazione per l’impegno e la dedizione con cui ha condotto un’attività strategica per il monitoraggio ambientale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le dichiarazioni

«Desidero condividere con tutti voi un momento di orgoglio. Il Ministro Francesco Lollobrigida ci ha voluto pubblicamente ringraziare per il lavoro che abbiamo svolto con dedizione e passione, in stretta collaborazione con realtà fondamentali del mondo cinofilo, scientifico e sanitario. Un riconoscimento che ci ha onorato e che voglio estendere a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante progetto», ha dichiarato Francesco Palmieri, Presidente provinciale di Pro Segugio Salerno.

Un lavoro di squadra che ha visto coinvolte figure di rilievo come il Commissario Nazionale di Pro Segugio Gianluca Di Giannantonio, il Presidente dell’ENCI Dino Muto, il professor Domenico Fulgione dell’Università Federico II di Napoli e il dottor Domenico Rufrano del Dipartimento Veterinario ASL Campania. Tutti i partecipanti hanno prestato il proprio contributo a titolo gratuito, mossi esclusivamente dalla volontà di proteggere e valorizzare l’ambiente.

Il monitoraggio

L’attività di monitoraggio, svolta con l’ausilio dei segugi, ha rappresentato un fondamentale strumento per la raccolta di dati faunistici, utili alla tutela della biodiversità locale. Un impegno faticoso ma portato avanti nel massimo rispetto della natura e delle normative vigenti.

«Purtroppo, però, non tutti hanno saputo cogliere il valore del nostro impegno. Mi auguro che il Governo, anche alla luce del sostegno dimostrato dal Ministro e dal senatore Gasparri, possa intervenire presto a livello legislativo per chiarire una volta per tutte le finalità di queste attività, distinguendole nettamente da eventi sportivi e competitivi», ha aggiunto Palmieri.

L’obiettivo di Pro Segugio è chiaro: continuare a lavorare “per la natura, con la natura”, offrendo un contributo anche al tessuto socioeconomico locale, spesso colpito dal fenomeno dello spopolamento.

Il Presidente ha infine annunciato l’invito ufficiale al Ministro Lollobrigida per la seconda edizione dell’ENCI Village Cilento, che si terrà a Roscigno Vecchia dal 5 al 7 settembre 2025. Un evento che vuole unire tutela ambientale, cinofilia e rilancio del territorio.