“Il desiderio come categoria pedagogica”: all’Unisa la Lectio Magistralis del prof. Massimo Recalcati

L'appuntamento è per venerdì 6 marzo a partire dalle ore 10:30

Massimo Recalcati

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 10.30, la Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality” organizza presso il Teatro di Ateneo “Filippo Alison” dell’Università degli Studi di Salerno la Lectio Magistralis del prof. Massimo Recalcati, tra i più autorevoli psicoanalisti e saggisti italiani e internazionali, dal titolo “Il desiderio come categoria pedagogica”.

L’iniziativa

L’evento si inserisce nel quadro delle attività della Cattedra UNESCO istituita presso l’Ateneo e guidata dalla prof.ssa Emiliana Mannese, Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale. L’iniziativa si configura come attività di Terza Missione e Public Engagement, promuovendo la disseminazione della ricerca scientifica e favorendo il confronto tra comunità accademica, professionisti dell’educazione e territorio. La Lectio si colloca all’interno di un percorso pluriennale di confronto scientifico avviato con l’autore, formalizzato anche attraverso l’intervista pubblicata nella Rivista di Fascia A “Attualità Pedagogiche”, di cui la prof.ssa Mannese è Direttrice scientifica. In tale sede, il tema del desiderio è stato posto al centro di una riflessione epistemologica sulla formazione e sulla generatività pedagogica.

Tradizionalmente collocato nel lessico psicoanalitico, il desiderio viene qui assunto come categoria pedagogica fondativa, capace di illuminare la dimensione profonda e trasformativa dell’apprendimento. Nella prospettiva della Pedagogia Generativa, il desiderio si configura come forza produttiva e affermativa, spinta ad ampliare l’orizzonte dell’esperienza e a generare nuove forme di conoscenza.

“L’uguaglianza di genere”: all’Unisa il convegno di Ateneo, le sfide dell’Agenda ONU

L’intervento del Prof. Recalcati

La partecipazione del prof. Recalcati – Membro della Società Milanese di Psicoanalisi (SMP), Fondatore di Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano – contribuisce a qualificare l’evento come momento di alta formazione e di rilevanza internazionale.

L’Evento è rivolto all’intera comunità universitaria, con particolare attenzione agli studenti e le studentesse del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF).

