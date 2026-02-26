Il “Club Napoli Sala Consilina” festeggia 59 anni, il club valdianese più longevo d’Italia. Socio onorario anche Beppe Bruscolotti

Con il grido “Forza Napoli Sempre” si è tenuta a Padula la celebrazione del 59° anniversario di fondazione del Club Napoli Sala Consilina, tra i sodalizi azzurri più longevi d’Italia. Una festa partecipata, che ha riunito circa 150 soci provenienti dall’intero comprensorio del Vallo di Diano.

La festa e la scelta di Padula

La scelta di Padula non è stata casuale: il centro valdianese ha dato i natali a figure storiche legate al Napoli come gli ex presidenti Ellenio e Luis Gallo e Antonio Corcione e l’ex vicepresidente Mario Tardugno. Proprio alla famiglia Tardugno è stato dedicato uno dei momenti più significativi della giornata. Nel corso della manifestazione è stato dedicato un giusto tributo alla signora Francesca Tardugno, originaria di Padula, intervenuta come testimonial d’eccezione davanti ai soci del club. Un riconoscimento che ha voluto omaggiare il contributo di Mario Tardugno, vicepresidente del Calcio Napoli negli anni 1967 -1968 e protagonista di una fase storica per la società partenopea. A Tardugno si deve, tra l’altro, il perfezionamento dell’acquisto di José Altafini, attaccante simbolo di un’epoca e figura centrale nella storia azzurra. Un passaggio che segnò una svolta importante nel percorso sportivo del Calcio Napoli.

Tra i sodalizi più longevi del Belpaese

Il Club Napoli Sala Consilina, fondato nel 1967, conta oggi oltre 150 iscritti e rappresenta un punto di riferimento per i tifosi del vasto territorio del Vallo di Diano, che comprende 15 comuni. Un legame profondo con la maglia azzurra, rinnovato anno dopo anno attraverso iniziative, eventi e momenti di aggregazione.

Tra i soci onorari figurano nomi di primo piano del mondo partenopeo: l’ex capitano Beppe Bruscolotti, originario di Sassano e simbolo dell’era di Diego Armando Maradona e del primo scudetto, l’ex calciatore Gianni Improta, i giornalisti Mimmo Malfitano e Carlo Verna e lo storico magazziniere azzurro Tommaso Starace.

“Dopo oltre mezzo secolo di storia, il Club Napoli Sala Consilina – dichiara il presidente del Club Bruno Vocca –continua a essere presidio di tifo organizzato e custode della tradizione azzurra nel cuore del Vallo di Diano”. Una celebrazione, quella svoltasi a Padula, che ha intrecciato memoria (con l’esposizione di foto storiche in bianco e nero del calcio Napoli), appartenenza e orgoglio territoriale, nel segno di una passione che attraversa generazioni.