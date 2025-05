Il Cilento e il Vallo di Diano si preparano per un weekend tra cultura, tradizione e innovazione

Il territorio cilentano e valdianese si prepara a vivere un weekend intenso, caratterizzato da un variegato calendario di eventi che spaziano dalla cultura alla tradizione, fino all’innovazione.

Inaugurazioni, festività patronali, sagre e manifestazioni sportive animeranno diverse località, richiamando residenti e visitatori.

Teggiano in festa per San Cono

A Teggiano, fervono i preparativi per i solenni festeggiamenti in onore di San Cono, patrono della città. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 31 maggio con una serie di iniziative religiose e civili, culminando lunedì 3 giugno con la festa dedicata al Santo Patrono. Un appuntamento di grande devozione e tradizione che ogni anno attira numerosi fedeli.

Sassano e la 25ª edizione della “Festa della Valle delle Orchidee”

Dal 31 maggio al 2 giugno, Sassano ospiterà la 25ª edizione della “Festa della Valle delle Orchidee”. Quest’anno l’evento assume un significato particolare, essendo dedicato al tema della pace. Il cielo della Valle delle Orchidee si colorerà di aquiloni realizzati dai bambini durante un laboratorio creativo, veicolando messaggi di speranza e armonia.

Il primo Polo Fieristico M.M.T. nel Cilento

L’Associazione Giovani Annunziata di Castellabate si appresta a inaugurare un’iniziativa di grande rilevanza per il settore: il primo Polo Fieristico di Macchine Movimento Terra (M.M.T.) nel Cilento. L’evento si svolgerà nella zona industriale Annunziata di Castellabate il 31 maggio e il 1 giugno, a partire dalle ore 9:30. Un’occasione per operatori del settore e appassionati per scoprire le ultime novità e le tecnologie più avanzate.

Il ritorno dei “Giochi di Quartiere” ad Ascea

Dopo 18 anni di assenza, i Giochi di Quartiere tornano ad Ascea con l’edizione intitolata “Le Chiavi di Elea”. La manifestazione, in programma dal 31 maggio al 7 giugno, vedrà quattro quartieri – Hyele-Enotria, Capoluogo, Arabo-Marina e Patriarca – sfidarsi in oltre 30 competizioni tra sport, cultura e giochi tradizionali. Promosso dal gruppo “Eleatici” con il supporto della Pro Loco e del Comune di Ascea, l’evento includerà per la prima volta la partecipazione delle frazioni. L’apertura ufficiale avverrà il 31 maggio con una sfilata e l’accensione della torcia olimpica, simbolo di unità e spirito agonistico.