Il cilentano Danilo Cinelli premiato come miglior gelatiere italiano

È Danilo Cinelli, 37 anni di Stio, il maestro gelatiere che al SIGEP di Rimini è stato premiato come miglior gelatiere italiano. Toccherà a lui rappresentare l’Italia nella finale del “Gelato Festival World Masters” la più importante competizione mondiale per gelatieri artigianali: un vero e proprio campionato mondiale del gelato nel quale i migliori maestri gelatieri da tutto il mondo si sfidano per il titolo di “World Master” (Campione del Mondo di Gelato che verrà decretato nella prossima primavera).

Chi è Danilo Cinelli

Il gelatiere di Neve Gelati e Torte di Vallo della Lucania, anche titolare dell’importante gelateria Delizie Bolognesi di Bologna, ha superato la concorrenza di altri 1500 colleghi italiani.

Con il gusto Bora Bora Cinelli ha inteso presentare un gelato unico, privo di latte e derivati.

Partendo dal suo sogno di fare un viaggio nella Polinesia francese, ha pensato di creare una sorta di “profumo gastronomico”.

Al latte di cocco ha aggiunto la vaniglia Tahiti e l’arancia del Cilento, tre soli ingredienti che diventano l’espressione concreta del concetto “less is more”: pochi elementi scelti e dosati con cura danno vita ad un gusto delicato, ma ricco di personalità ed eleganza.

“Sono felice di aver vinto con il mio Bora Bora per la creazione del quale ho seguito tutto il mio istinto e la mia passione. Sarà un onore immenso rappresentare l’Italia nella finale mondiale e anche in quell’occasione darò tutto me stesso per far emergere la mia enorme passione per questa arte. Fin da subito questo gusto sarà disponibile a Bologna in attesa di poterlo far assaggiare a tutti i cilentani alla riapertura primaverile di Neve a Vallo della Lucania. Non escludo nel frattempo la possibilità di organizzare un evento nel quale presentarlo sul territorio insieme alle altre novità che animeranno la primavera/estate 2026 di Neve”, dice Danilo Cinelli.