Il caso dell’ospedale di Agropoli arriva a Report

La situazione dell'ospedale di Agropoli al centro dei riflettori di Report. Inchiesta sulla sanità cilentana

A cura di Redazione Infocilento
Ospedale scritta

Ospedale di Agropoli chiuso, tra false promesse e inaugurazioni farsa. Ad occuparsi del caso è ora Report. La trasmissione d’inchiesta di Rai3, condotta da Sigfrido Sanucci, ne ripercorre la storia recente, dalla chiusura alla parziale riapertura nell’epoca covid, con tanto di taglio del nastro da parte del governatore Vincenzo De Luca. Oggi resta poco o nulla.

La denuncia

«Oggi un malato ischemico, un infartuato non ha scampo» dice Gisella Botticchio, del comitato Pro Ospedale. «Noi cittadini paghiamo per servizi farlocchi», aggiunge alle telecamere di Rai3.

Anche il sindaco Roberto Mutalipassi è intervenuto sul caso: «L’Asl ci ha risposto sempre la stessa cosa, che manca personale», ha detto il primo cittadino, sottolineando poi di aver proposto di affidare l’emergenza a privati, ipotesi esclusa dall’azienda sanitaria».

Leggi anche:

Agropoli, ruba la borsa alla cassiera e fa shopping con le sue carte: denunciato

L’inchiesta sull’ospedale civile di Agropoli andrà in onda domenica 30 Novembre.

TAG:
Condividi questo articolo
46 commenti

  • Ognuno dice la sua i vece di remare dalla stessa parte state solo a criticare senza aspettare cosa accadrà vorrei solo sapere se tutti queste persone che dicono la loro come pensavano o pensano di risolvere il problema se qualcuno a la soluzione perché non la espone invece di parlare solo

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Luci di Natale

Santa Marina accende il Natale: via libera a 20mila euro per eventi e promozione turistica

Santa Marina sblocca 20mila euro per le feste 2025/2026. L'obiettivo è creare…

Salerno, violenza contro le donne: al parco una panchina rossa e un abete

L’evento ha visto la verniciatura e la posa di una panchina rossa,…

Agropoli, posa prima parcheggio Via Dante Alighieri

Agropoli, via libera del Tar al parcheggio in via Dante Alighieri: annullato il diniego dell’Anas

Il Tar accoglie il ricorso del Comune di Agropoli contro Anas: il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.