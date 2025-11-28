Il caso dell’ospedale di Agropoli arriva a Report

Ospedale di Agropoli chiuso, tra false promesse e inaugurazioni farsa. Ad occuparsi del caso è ora Report. La trasmissione d’inchiesta di Rai3, condotta da Sigfrido Sanucci, ne ripercorre la storia recente, dalla chiusura alla parziale riapertura nell’epoca covid, con tanto di taglio del nastro da parte del governatore Vincenzo De Luca. Oggi resta poco o nulla.

La denuncia

«Oggi un malato ischemico, un infartuato non ha scampo» dice Gisella Botticchio, del comitato Pro Ospedale. «Noi cittadini paghiamo per servizi farlocchi», aggiunge alle telecamere di Rai3.

Anche il sindaco Roberto Mutalipassi è intervenuto sul caso: «L’Asl ci ha risposto sempre la stessa cosa, che manca personale», ha detto il primo cittadino, sottolineando poi di aver proposto di affidare l’emergenza a privati, ipotesi esclusa dall’azienda sanitaria».

L’inchiesta sull’ospedale civile di Agropoli andrà in onda domenica 30 Novembre.