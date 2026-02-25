Iannone critica Regione su mobilità e turismo: “Cilento ancora confuso con il Salento”

Il sottosegretario al Mit non risparmia accuse: «Cosa è stato fatto? Senza collegamenti le compagnie volevano abbandonare l'aeroporto»

Ernesto Rocco

Per i trasporti e la promozione turistica la regione Campania, sotto la guida di Vincenzo De Luca, ha fatto poco o nulla. Questo, in sintesi, il pensiero del sottosegretario del Mit Antonio Iannone.

Duro l’attacco a Luca Cascone, per anni consigliere delegato ai trasporti a palazzo Santa Lucia: “Cascone sembra l’ingegnere Cascione, parla dicendo che gli altri non sanno. Ma cosa dovremmo sapere? Abbiamo un aeroporto con problemi di accessibilità e le compagnie volevano andare via, abbiamo fatto un grande sforzo per farle restare”.

La questione viabilità

E aggiunge: “Erano stati persi i soldi per l’allacciamento per l’ultimo tratto della Metropolitana (Stadio Arechi – Aeroporto) e con una seduta del Cipes l’ho fatto rifinanziare. Parlano dell’Aversana, ma dove l’ho lasciata io ai tempi della Provincia lì è rimasta e sono passati 12 anni”.

La promozione turistica

Poi sulla promozione turistica accusa: “Ci parlando di promozione del territorio ma cosa hanno fatto? Il Cilento è ancora confuso con il Salento, evidentemente non è stata fatta nessuna promozione. Chi arriva all’aeroporto di Salerno e vuole andare a Palinuro rischia di spendere 500 euro di taxi. Come si vuole fare turismo così?”, si chiede il senatore di Fratelli d’Italia.

Il sondaggio

