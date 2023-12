I Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania “a lavoro” con i bambini della scuola primaria nel giorno di Santa Barbara

Nel giorno di Santa Barbara i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, hanno reso omaggio allora loro protettrice; nella mattinata di ieri 4 dicembre è stata celebrata una S. Messa officiata da Sua Ecc. nza Mons. Vincenzo Calvosa alla presenza di autorità civili e militari e di una rappresentanza delle scuole. A seguire la consegna di una pergamena di benemerenza al caposquadra Carmine Adinolfi.

I vigili hanno poi simulato, con la collaborazione del personale del 118, l’estricazione di un ferito in un incidente stradale, un’esercitazione per dimostrare ai bambini come si lavora in situazioni di emergenza. A concludere la giornata l’arrivo di Babbo Natale e la consegna da parte dei bambini della scuola Pinto di un omaggio ai vigili del fuoco.