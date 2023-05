“I Lidi del Parco” sempre più accessibili. A Marina di Camerota 5 sedie job

“I Lidi del Parco” è un progetto territoriale nato sul SIC di Cala del Cefalo a Marina di Camerota, volto alla sostenibilità dei lidi balneari. Ideato e realizzato dall’Associazione Balneari Camerota con il supporto di Fiba-Confesercenti Campania e in partenariato con il Parco nazionale del Cilento, WWF e Legambiente, il progetto continua a proporre iniziative di qualità per la valorizzazione del territorio.

La novità di quest’anno: le sedie Job per l’accessibilità

La novità di quest’anno del progetto “I Lidi del Parco” è dedicata al tema dell’accessibilità. L’associazione ha infatti acquistato cinque sedie Job, le famose carrozzelle speciali che permettono ai disabili di poter fare il bagno. Le sedie saranno dislocate e messe a disposizione dei concessionari lungo la costa di Marina di Camerota.

Il tema dell’accessibilità e dell’inclusività delle spiagge

Il presidente dell’Associazione Balneari Camerota e di Fiba-Confesercenti Campania Raffaele Esposito, ideatore della rete “I Lidi del Parco” e dei progetti dedicati alla sostenibilità, sottolinea l’importanza del tema dell’accessibilità e dell’inclusività delle spiagge, che troppo spesso viene dimenticato e non opportunamente percepito, specie per gli accessi al mare.

L’investimento effettuato dall’Associazione Balneari Camerota

Esposito spiega che si è trattato di un investimento non di poco conto, effettuato senza sovvenzioni pubbliche bensì attraverso le piccole quote annuali da parte dei loro iscritti e grazie ad alcune piccole donazioni da parte di aziende fornitrici. L’Associazione Balneari Camerota ha voluto così ribadire l’importanza dell’accessibilità e dell’inclusività delle spiagge per tutti.

La partnership scientifica e istituzionale per la tutela della tartaruga caretta caretta

L’Associazione Balneari Camerota ha avviato una partnership scientifica e istituzionale con la prestigiosa Stazione zoologica Anton Dohrn per il progetto dedicato alla tutela della nidificazione della tartaruga caretta caretta, che da anni ormai sceglie le meravigliose coste del Parco nazionale del Cilento per le nidificazioni.

L’approccio naturale e la formazione per la tutela del mare

Il presidente dell’Associazione Balneari Camerota afferma che il loro approccio naturale avviene con il conforto di operatori balneari sempre più “formati” e quindi consapevoli, attenti e sensibili alle esigenze di questo straordinario animale marino che regala momenti di ecoturismo e di turismo esperienziale altrimenti riscontrabili soltanto all’estero.