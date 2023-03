“I Cinghiali del Cilento”: nasce a Roccadaspide l’associazione sportiva per gli appassionati di moto

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Cinghiali del Cilento” è stata presentata ieri, 1 marzo 2023, presso il Palazzo Comunale di Roccadaspide. Il Moto Club “I Cinghiali del Cilento”, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, è già composto da numerosi membri di diverse età ed è nato dall’idea di un gruppo di amici appassionati di enduro, escursioni fuori strada e motocavalcate.

Chi sono i Cinghiali del Cilento

La nuova associazione si propone di incentivare iniziative culturali, sociali e sportive legate al motociclismo, promuovendo eventi ricreativi, incontri e manifestazioni in grado di creare importanti momenti di aggregazione. In vista della primavera, il gruppo sta già lavorando per portare eventi e gare di rilievo regionale e nazionale anche a Roccadaspide, città in cui risiedono la maggior parte dei membri e dove l’associazione ha sede.

Le attività

Inoltre, l’associazione organizzerà attività formative e didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle tecniche di enduro, motocross, trial, quad, supermoto, mototurismo, e-bike, velocità, motorally ed e-games motociclistico.

I percorsi delle gare che saranno promosse sul territorio di Roccadaspide interesseranno non solo il centro cittadino, ma anche le aree rurali delle cinque frazioni di Serra, Tempalta, Fonte, Doglie e Carretiello. Tali percorsi sono già stati individuati con l’ausilio di tecnici esperti e tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di ogni norma di sicurezza.

“I Cinghiali del Cilento” si sono già allenati sulle strade montane e rurali e spesso hanno svolto la funzione di sentinelle del territorio, riuscendo ad intercettare frane, smottamenti e rifiuti abbandonati, grazie alla pronta segnalazione dei membri dell’associazione, l’ente comunale e le autorità competenti hanno potuto intervenire prontamente.

Alla presentazione hanno partecipato i soci fondatori dell’Associazione, il presidente Carlo Pazzanese e il vicepresidente Nico Verlotta, il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, il presidente del Consiglio Comunale Vito Brenca, che ha seguito l’iter per la costituzione dell’associazione e ha offerto continuo supporto tecnico per l’individuazione dei percorsi di Roccadaspide più adatti al passaggio delle moto, e l’assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo Giuseppe Iuliano, che ha espresso la volontà di inserire le iniziative della neonata associazione nella programmazione degli eventi sportivi che si svolgeranno a Roccadaspide prossimamente e nei mesi a venire.

“Siamo davvero felici della costituzione di questa nuova Associazione giovanile, denominata “I Cinghiali del Cilento”, che riunisce tanti giovani del nostro territorio che hanno trovato intorno alla passione per le moto Enduro un motivo in più per fare aggregazione e socializzare.

Un’Associazione che lavorerà in stretta sinergia con l’Ente comunale e che in questa singolare, e nella nostra realtà poco conosciuta, pratica sportiva, aggiunge con entusiasmo e spiccato senso civico l’obiettivo della tutela e difesa dell’ambiente, attraverso iniziative mirate che risultano non solo utili e necessarie, ma che favoriranno anche e fortemente l’azione di difesa, tutela e controllo dell’intero territorio in cui quotidianamente gli Uffici e l’Amministrazione comunale sono impegnati. E poi quello della promozione della nostra Città, attraverso l’organizzazione di eventi e raduni di rilievo regionale e nazionale che sono già stati programmati.



Una bella realtà, che è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa nella sede comunale, di cui siamo particolarmente fieri ed orgogliosi” ha affermato il primo cittadino, Gabriele Iuliano accogliendo il gruppo con entusiasmo.