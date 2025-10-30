Halloween sicuro: scattano i sequestri dei Nas nel salernitano

In occasione della ricorrenza di “Halloween”, il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli, etc., potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

I controlli

In particolare, in tre negozi ubicati tra Salerno e la Valle dell’Irno, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre mille articoli, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti.

Le contestazioni e le sanzioni

L’assenza di etichette e certificazioni viola il Codice del Consumo (un quadro normativo a tutela dei consumatori), espone a seri rischi per la salute, in particolare per i bambini, e crea concorrenza sleale a scapito delle aziende oneste.

Per le violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative pari a circa 6.000 euro ed i titolari delle aziende sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative.

Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000 euro.