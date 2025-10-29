Guardia medica di Trentinara attiva tutti i giorni: «un importante traguardo per il territorio»

Guardia Medica Trentinara

Buone notizie per i cittadini di Trentinara: a partire da sabato 1 novembre 2025, il presidio di continuità assistenziale (guardia medica) sarà operativo tutti i giorni della settimana, senza più limitazioni.

Guardia medica, l’annuncio del sindaco

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Rosario Carione, che attraverso un post ufficiale ha condiviso la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto:

“Si comunica che con Delibera della ASL Salerno n. 1587 del 24/10/2025 e successiva comunicazione del Direttore del Distretto Sanitario 69/70, a partire da sabato 1 novembre 2025, il presidio di continuità assistenziale sul nostro territorio sarà attivo tutti i giorni. Un ulteriore importante traguardo raggiunto!”

Una notizia positiva per i residenti che da tempo chiedevano un potenziamento dei servizi sanitari locali.
La Delibera della ASL Salerno e la comunicazione del Distretto Sanitario 69/70 sanciscono così la piena operatività del servizio, garantendo assistenza continua, anche nei giorni festivi e prefestivi.

Il sindaco Carione ha voluto ringraziare gli uffici dell’ASL e il personale sanitario per la collaborazione, sottolineando come questo risultato rappresenti “un passo avanti concreto per la tutela della salute dei cittadini e la valorizzazione del nostro territorio”.

Con la nuova organizzazione, la guardia medica di Trentinara diventa un punto di riferimento stabile non solo per il paese, ma anche per i centri limitrofi, rafforzando la rete dei servizi sanitari nel cuore del Cilento.

