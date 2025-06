Grotte di Pertosa-Auletta, compleanno con la scienza: al via le feste-gioco firmate Fondazione Mida

Non una semplice festa, ma un vero e proprio viaggio tra scienza, natura e storia: è questa l’originale proposta educativa della Fondazione MIdA, che nel cuore del Vallo di Diano lancia un nuovo format dedicato ai compleanni dei più piccoli.

Il progetto

Un progetto pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, che trasforma il giorno del compleanno in un’esperienza culturale autentica, coinvolgente e immersiva. Le suggestive Grotte di Pertosa-Auletta, insieme al Museo del Suolo e al Museo Speleo-Archeologico, diventano il teatro di un’avventura educativa su misura per i più giovani. Attraverso percorsi tematici, laboratori interattivi e attività ludiche, i piccoli partecipanti vengono guidati alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo, dei segreti dell’ambiente e delle testimonianze storiche. Dalla navigazione sul fiume sotterraneo che attraversa le grotte, passando per esperienze tattili e visive legate alla vita del suolo, fino ad attività di esplorazione archeologica, ogni momento è pensato per unire apprendimento e divertimento. A concludere la giornata, un grande quiz a squadre in formato gigante: un tabellone a terra dove i bambini, trasformati in pedine, si sfidano su domande legate ai contenuti appena scoperti, in un crescendo di gioco e conoscenza.

«È un’occasione per trasformare il compleanno in un’esperienza culturale autentica – spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della Fondazione MIdA – che unisce conoscenza, gioco e socialità in un contesto di valore, sempre più richiesto anche dalle famiglie». La proposta include pacchetti flessibili, personalizzabili in base al numero di partecipanti e agli spazi disponibili, accomunati dalla qualità delle attività e dalla cura dell’esperienza.

Ogni festa è seguita da personale specializzato, che accompagna i gruppi tra visite guidate, animazioni tematiche e giochi educativi pensati per coinvolgere, stimolare e far riflettere. Un modo nuovo e intelligente di festeggiare, che lascia nei bambini non solo ricordi felici, ma anche nuove conoscenze e una rinnovata curiosità verso il mondo che li circonda.