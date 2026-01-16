Grave incidente sulla A2 tra Pontecagnano e San Mango Piemonte: traffico bloccato e feriti

Incidente in autostrada, traffico bloccato e feriti. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Stradale

Redazione Infocilento
Incidente A2

Un violento scontro si è verificato nelle scorse ore lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, causando pesanti disagi alla circolazione e richiedendo l’intervento immediato dei mezzi di soccorso. L’incidente ha avuto luogo in direzione sud, nel segmento autostradale situato tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte.

L’impatto ha coinvolto diversi veicoli, uno dei quali si è ribaltato a seguito dell’impatto. Ciò ha reso necessario il blocco della carreggiata per consentire le operazioni di assistenza e rimozione dei mezzi incidentati.

Dinamica del sinistro e operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente le unità di soccorso e il personale sanitario che ha provveduto a trasferire i feriti in ospedale.

Leggi anche:

Casal Velino, incidente sulla Pedemontana: scontro tra auto-minivan

Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per garantire la sicurezza degli operatori e per gestire l’imponente mole di traffico accumulatasi nel corso delle operazioni.

Rilievi e gestione della viabilità

Oltre ai sanitari, sul tratto della A2 sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre dell’Anas per effettuare i rilievi del caso. Gli agenti sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica esatta dello scontro, al fine di accertare eventuali responsabilità.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Eboli, irregolarità nel cantiere dell’ex casa cantoniera: FdI annuncia interrogazione comunale
Nessun commento