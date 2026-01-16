Grave incidente sulla A2 tra Pontecagnano e San Mango Piemonte: traffico bloccato e feriti

Un violento scontro si è verificato nelle scorse ore lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, causando pesanti disagi alla circolazione e richiedendo l’intervento immediato dei mezzi di soccorso. L’incidente ha avuto luogo in direzione sud, nel segmento autostradale situato tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte.

L’impatto ha coinvolto diversi veicoli, uno dei quali si è ribaltato a seguito dell’impatto. Ciò ha reso necessario il blocco della carreggiata per consentire le operazioni di assistenza e rimozione dei mezzi incidentati.

Dinamica del sinistro e operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente le unità di soccorso e il personale sanitario che ha provveduto a trasferire i feriti in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per garantire la sicurezza degli operatori e per gestire l’imponente mole di traffico accumulatasi nel corso delle operazioni.

Rilievi e gestione della viabilità

Oltre ai sanitari, sul tratto della A2 sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre dell’Anas per effettuare i rilievi del caso. Gli agenti sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica esatta dello scontro, al fine di accertare eventuali responsabilità.