Attualità

Grave incidente sul lavoro a Battipaglia: operaio ferito da un macchinario in fabbrica

Secondo le prime ricostruzioni, un operaio sarebbe rimasto incastrato con una mano in un macchinario mentre stava svolgendo le proprie mansioni. Nell’impatto l’uomo ha riportato il distacco di alcune dita

Antonio Elia


Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, a Battipaglia, all’interno di uno stabilimento specializzato nella produzione di plastica.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, un operaio sarebbe rimasto incastrato con una mano in un macchinario mentre stava svolgendo le proprie mansioni. Nell’impatto l’uomo ha riportato il distacco di alcune dita. Immediato l’intervento dei colleghi presenti nello stabilimento, che hanno allertato i soccorsi chiamando il 118. La centrale operativa dell’Asl di Salerno ha inviato sul posto un’ambulanza della Vopi.

I soccorsi

Il personale sanitario, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, ha prestato le prime cure al lavoratore, stabilizzandolo prima del trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

Indagini in corso

Restano ora da chiarire con esattezza le dinamiche dell’accaduto. Sul caso potrebbero essere avviati accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza all’interno dell’impianto

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