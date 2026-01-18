Grave incidente a Eboli: bimbo di 8 anni trasferito al Santobono

Un bambino di otto anni, residente a Battipaglia, è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo un grave incidente stradale avvenuto sabato sera in località Fiocche, lungo la Provinciale 30 a Eboli.

La dinamica

Il piccolo viaggiava con il padre a bordo di una Fiat 500 bianca quando l’auto, lanciata ad alta velocità, è uscita di strada schiantandosi contro un palo. Il padre ha riportato solo lievi ferite, mentre il bambino ha subìto un trauma cranico e una frattura scomposta alla gamba destra.

I soccorsi

Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Eboli dal 118, è stato sottoposto a una Tac alla testa che ha escluso lesioni interne. Le condizioni della gamba, però, sono risultate molto gravi, rendendo necessario il trasferimento al Santobono, avvenuto poco prima delle 20 di ieri.

Indagini in corso

I Carabinieri di Eboli stanno indagando sull’accaduto. Il padre è stato sottoposto all’alcol test e si attendono i risultati, che potrebbero portare alla sua iscrizione nel registro degli indagati.