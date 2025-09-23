Grande successo per l’open day della Dirty Dancing di Agropoli

Una serata di festa, energia e musica ha accompagnato l’Open Day della Dirty Dancing School di Agropoli, diretta da Agnese e Antonio Di Biasi, tenutosi lunedì 22 settembre presso la sede di via Madonna del Carmine.

L’iniziativa

L’iniziativa, completamente gratuita, ha riscosso grande successo, attirando numerosi bambini e adulti desiderosi di conoscere da vicino il mondo della danza. Dalle 18:30, protagonisti assoluti sono stati i bambini: giochi, esercizi di movimento e prime nozioni tecniche hanno trasformato la lezione in un momento divertente e coinvolgente. L’entusiasmo dei piccoli partecipanti ha reso l’atmosfera gioiosa, confermando quanto la danza possa essere uno strumento educativo e creativo.

Alle 20:00 è stato il turno degli adulti, che hanno potuto mettersi alla prova in varie discipline, guidati dai maestri Agnese e Antonio. Balli di coppia, ritmi caraibici, danza moderna e momenti coreografici hanno animato la sala, dimostrando come la danza sia non solo passione, ma anche occasione di socialità e benessere.

Punto di riferimento per la comunità

La Dirty Dancing School di Agropoli si conferma così punto di riferimento per la comunità: non solo corsi di alta qualità, ma anche eventi capaci di avvicinare chiunque alla danza, senza barriere di età.

L’Open Day è stato la prova tangibile dell’entusiasmo con cui il territorio risponde a iniziative che uniscono sport, arte e aggregazione. Al termine della serata, Agnese e Antonio Di Biasi hanno ringraziato tutti i presenti: «Siamo felici della grande partecipazione – hanno dichiarato – perché la danza è condivisione, passione e divertimento. Questo Open Day ci ha confermato che ad Agropoli c’è tanta voglia di ballare e di crescere insieme».

Con l’inizio dei corsi ormai alle porte, la Dirty Dancing School si prepara ad accogliere nuovi allievi, portando avanti la sua missione: trasmettere l’amore per la danza a grandi e piccini.