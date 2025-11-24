Gli studenti di Aquara a lezione con Don Roberto Faccenda

Si terrà mercoledì, 26 novembre, alle ore 10.30, presso la sede della Scuola Giovanni XIII di Aquara, l’incontro con Don Roberto Faccenda, che presenterà il suo libro “Armarsi con 5 ciottoli“.

La giornata

A dialogare con l’autore, alla presenza di tanti giovani, sarà Don Antonio Costantino, parroco di Aquara. La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco, Antonio Marino e della Dirigente Scolastica, Dorotea Odato.

“Sarà un confronto ricco e produttivo, un’occasione unica per ascoltare, riflettere e trovare nuove ispirazioni per il proprio cammino personale” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Aquara.

Don Roberto, parroco salernitano che sa parlare alle persone, soprattutto ai giovani, e direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, si definisce un prete senza filtri ed un punto di riferimento per le comunità del territorio il suo libro “A(R)marsi con cinque ciottoli” offrirà ai ragazzi tanti spunti di riflessione importanti e costruttivi.