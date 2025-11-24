Gli studenti di Aquara a lezione con Don Roberto Faccenda

L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 10.30 presso la sede della Scuola Giovanni XIII

A cura di Alessandra Pazzanese
Don Roberto Faccenda

Si terrà mercoledì, 26 novembre, alle ore 10.30, presso la sede della Scuola Giovanni XIII di Aquara, l’incontro con Don Roberto Faccenda, che presenterà il suo libro “Armarsi con 5 ciottoli“.

La giornata

A dialogare con l’autore, alla presenza di tanti giovani, sarà Don Antonio Costantino, parroco di Aquara. La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco, Antonio Marino e della Dirigente Scolastica, Dorotea Odato.

Il commento

“Sarà un confronto ricco e produttivo, un’occasione unica per ascoltare, riflettere e trovare nuove ispirazioni per il proprio cammino personale” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Aquara.

Leggi anche:

Allerta meteo arancione a Serre: sospese le attività dell’Istituto Comprensivo per martedì 25 novembre

Don Roberto, parroco salernitano che sa parlare alle persone, soprattutto ai giovani, e direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, si definisce un prete senza filtri ed un punto di riferimento per le comunità del territorio il suo libro “A(R)marsi con cinque ciottoli” offrirà ai ragazzi tanti spunti di riflessione importanti e costruttivi.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pioggia

Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento

I sindaci di Agropoli, Castellabate e Giungano hanno disposto la chiusura delle…

Castellabate, violento frontale sulla Via del Mare: 2 persone trasferite in ospedale

Ad essere coinvolte due auto, una Fiat panda rossa e una Volkswagen…

Carabinieri e studenti uniti contro la violenza: questa mattina l’incontro a Salerno

L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo diretto tra gli studenti e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79