Gli studenti dell’Istituto “Ancel Keys” in visita al Senato e al Quirinale: 3 giorni alla scoperta delle istituzioni

Un’esperienza formativa di grande valore ha visto protagonisti, dal 29 settembre al 1° ottobre, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Pollica, Casal Velino e Velina

A cura di Chiara Esposito
Un’esperienza formativa di grande valore ha visto protagonisti, dal 29 settembre al 1° ottobre, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Pollica, Casal Velino e Velina, appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.

L’iniziativa

Il gruppo, accompagnato dai docenti, ha preso parte a un’iniziativa inserita nel progetto “Scuola Viva – Conoscere e vivere le istituzioni”, che ha previsto la visita al Quirinale e al Senato della Repubblica. Insieme agli studenti erano presenti il consigliere comunale di Pollica Adriano Guida e le senatrici Felicia Gaudiano e Anna Pilotti. Durante la permanenza a Roma, gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire il funzionamento degli organi costituzionali e di vivere da vicino luoghi simbolo della democrazia italiana. Un percorso pensato per avvicinare i giovani alla vita istituzionale, stimolando la consapevolezza civica e il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Il commento

La senatrice Felicia Gaudiano ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Un momento non solo piacevole ma anche utile per rievocare la figura del compianto Senatore Francesco Castiello il quale a quelle terre aveva dedicato tutto il suo impegno di apprezzato e competente politico. La sua attenzione verso i giovani e il suo legame con il territorio restano un’eredità importante, che continuerò a custodire e a onorare”.

