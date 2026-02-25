Giustizia a km zero negli Alburni: a Castelcivita apre l’Ufficio di Prossimità

Inaugurato a Castelcivita, nel Convento di Santa Gertrude, l'Ufficio di Prossimità degli Alburni. Un nuovo servizio per pratiche legali e assistenza ai cittadini

Ernesto Rocco

Il territorio degli Alburni registra un passo decisivo nel processo di decentramento dei servizi istituzionali. Questa mattina, presso il suggestivo scenario del Convento di Santa Gertrude nel Comune di Castelcivita, è stato ufficialmente un Uffico di Prossimità. L’apertura rappresenta un traguardo importante per l’intera area, volto a ridurre le distanze fisiche e burocratiche tra la magistratura e la cittadinanza.

L’iniziativa si configura come un presidio strategico per le fasce più fragili della popolazione, offrendo supporto diretto per le pratiche di volontaria giurisdizione. Tra i servizi principali spicca l’assistenza per le Amministrazioni di Sostegno (ADS), oltre a un’attività costante di orientamento che permetterà ai residenti di gestire iter complessi senza dover necessariamente raggiungere la sede del Tribunale.

Un successo della continuità amministrativa negli Alburni

Il progetto è stato portato avanti con determinazione da tutti gli esecutivi che si sono avvicendati alla guida della Comunità Montana Alburni.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, a testimonianza della rilevanza dell’opera. Erano presenti i sindaci e gli amministratori locali, il Consigliere regionale On. Andrea Volpe, i vertici dirigenziali del Tribunale di Salerno e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, con i Comandi dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali.

Rafforzare i servizi nelle aree interne per garantire i diritti

L’apertura dell’Ufficio di Prossimità si inserisce in una strategia più ampia promossa dalla Comunità Montana Alburni per il potenziamento dei servizi nelle aree interne. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’isolamento geografico attraverso la semplificazione dell’accesso alla giustizia, un elemento considerato cardine per lo sviluppo sociale della zona.

Attraverso questo nuovo sportello, l’istituzione mira a consolidare la coesione sociale e a rinnovare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

