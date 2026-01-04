Giuseppe è il primo nato del 2026 all’ospedale di Polla

Il primo nato del 2026 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è il piccolo Giuseppe, venuto alla luce nella tarda serata di ieri, alle 23.21.

Il parto

Il neonato, figlio di una giovane coppia di San Rufo, pesa 4 chili e 144 grammi ed è in ottime condizioni di salute, così come la sua mamma. Il parto si è svolto regolarmente presso l’Unità Operativa Complessa diretta dal dottor Francesco De Laurentiis.

Un momento di grande emozione e gioia per tutto il personale sanitario dell’ospedale di Polla, che anche quest’anno ha accolto con entusiasmo il primo vagito del nuovo anno, confermando l’importanza e il valore del Punto Nascita del “Curto” per l’intero territorio.