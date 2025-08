Giungano: ultimati i lavori alla scuola dell’infanzia

Il Comune di Giungano, guidato dal Sindaco Cav. Giuseppe Orlotti, ha annunciato attraverso i propri canali social ufficiali la fine dei lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico alla scuola dell’infanzia.

Una scuola nuova e moderna

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, pertanto, gli alunni potranno ritornare in una scuola più moderna, sicura, funzionale e accogliente. “Grazie a chiunque abbia contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”, scrivono da palazzo di città.

Per realizzare l’intervento l’Ente ha utilizzato risorse Pnrr stanziate del Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi sugli edifici scolastici e in particolare per gli asili nido; i fondi erano destinati ad lavori di demolizione e ricostruzione, ampliamenti di edifici esistenti, interventi di messa in sicurezza o nuove costruzioni.