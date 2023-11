Nuova scuola dell’infanzia: ad Omignano una scuola moderna e funzionale

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione dell’edificio che ospiterà in una struttura moderna i bambini della scuola dell’infanzia iscritti all’Istituto Comprensivo di Omignano. L’istituto sorgerà nell’area adiacente all’attuale scuola media.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

«E’ un’opera programmata, voluta, inseguita, da parte dell’Amministrazione Comunale, e che va a completare in un contesto unitario di polo la collocazione degli edifici scolastici di asilo, elementari e medie», fanno sapere da palazzo di città. «L’edificio avrà complessivamente una dimensione di 220 mq e il suo impianto parte dalle esigenze umane, didattiche, costruttive, ambientali e collettive. Sarà un’estensione delle attività didattiche all’aperto», aggiungono.

La nuova scuola dell’infanzia di Omignano

Il fabbricato si presenta come un corpo unitario e compatto che si sviluppa su un unico livello: ai lattanti sarà dedicata un’intera area costituita da una zona riposo, una zona soggiorno per l’alimentazione e un servizio igienico. Per i divezzi, invece, è stato pensato un ambiente più ampio, dato anche il loro maggior sviluppo senso-motorio rispetto ai lattanti.

Particolare attenzione è stata rivolta all’involucro, costituito da materiali altamente resistenti ed isolanti, in grado di garantire alte prestazioni termiche con un ridotto consumo energetico, che garantisce alla struttura una situazione di eccellente comfort abitativo mediante l’uso di materiali naturali ed eco-compatibili; una scelta che unisce la salvaguardia ambientale alla tutela della salute di questi spazi, frequentati da un’utenza sensibile.

Con la costruzione di questo nuovo asilo nido verranno attivati ben 33 posti bambini.