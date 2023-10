Omignano: saranno realizzati spazi gioco per bambini dai 12 ai 36 mesi

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di destinare le risorse aggiuntive assegnate per l’anno 2023, nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC), alla realizzazione di spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età.

Gli interventi in programma

Gli spazi gioco che l’Ente punta a realizzare, saranno affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione; gli stessi non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere. Per la realizzazione del servizio vengono messi a disposizione i locali scolastici ubicati presso la scuola dell’infanzia di Pagliarole, previa concertazione con l’istituzione scolastica.

Fondi per il potenziamento dei servizi di asili nido

Al Comune di Omignano sono state assegnate delle risorse aggiuntive al fondo di solidarietà comunale 2023 per il potenziamento del servizio asili nidi, per complessivi € 15.336,08. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quindi quello di dare sostegno alla genitorialità, creando un servizio di spazio gioco per la prima infanzia.