Nuovo asilo nido ad Agropoli, c’è l’avviso per il reperimento di un immobile

Nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio dell’asilo nido comunale, il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Mutalipassi, ha deciso di ampliare l’offerta del servizio asili nido sul territorio comunale attraverso l’istituzione di un ulteriore asilo nido, aggiuntivo a quello già esistente gestito dal Piano sociale di Zona S08. Per questo l’Ente è alla ricerca di un immobile da acquisire in locazione passiva quale sede di un asilo nido comunale.

Comune pubblica avviso per il reperimento di un immobile da adibire ad asilo nido

A tal proposito, l’Ufficio Servizi Sociali ha indetto una manifestazione di interesse teso al reperimento di tale struttura, che dovrà rispettare determinati requisiti. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro domanda entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.09.2023 all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli in busta chiusa e controfirmata , utilizzando il modello di domanda, recando nell’oggetto o sulla busta la seguente dicitura: “Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da locare e destinare a sede di asilo nido comunale“. Per tutte le informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali.

Fondi per realizzare un nuovo asilo nido

Il Comune agropolese è risultato beneficiario del contributo assegnato con Decreto del 26 aprile 2023 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, di compressivi € 184.032,95. Le risorse puntano potenziamento del servizio asilo nido per l’anno 2023.

L’Amministrazione Comunale, ha tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica, quello di «incrementare il sistema educativo per la Prima Infanzia, specialmente la fascia d’età da 3 a 36 mesi, poiché non garantita dal sistema scolastico nazionale»; l’asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie.