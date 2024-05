Il cilentano Giovanni Mucciolo campione italiano di kickboxing nella categoria “Speranze”

Giovanni Mucciolo, dodici anni, originario di Castel San Lorenzo e in forza alla “Fortress Gym” di Roccadaspide, allievo dell’allenatore Renato Brenca, dopo aver vinto tutte le fasi regionali ha gareggiato e vinto al campionato Italiano di Kick Boxing, nella categoria “Speranze” per gli atleti tra i 10 e i 12 anni.

Un importante risultato

Il podio è arrivato oggi a Montecatini, dove Mucciolo ha disputato la gara nazionale.

Grande orgoglio da parte di tutto il team Brenca: “Titolo italiano assoluto per Giovanni Mucciolo che ha portato la Fortress Fym di Roccadaspide e il Team Brenca sul tetto d’Italia al Campionato Nazionale di kickboxing, ringraziamo tutti di cuore in primis la fight1 che ci permette di svolgere importanti fasi regionali e molte giornate di sparring e ringraziamo le persone che sia oggi, sia nei giorni scorsi sono rimaste accanto a Giovanni per supportarlo” ha fatto sapere, emozionato, l’allenatore Renato Brenca.