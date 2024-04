Buonabitacolo, “Panta Rei Fest”: un pomeriggio dedicato a Luigi Pirandello

L’evento inizierà alle ore 18.00 presso il centro sociale “La Cupola” e includerà la presentazione del libro “Limen e Meta: Luigi Pirandello e la fenomenologia” di Giancarlo Guercio, seguito dalla lezione spettacolo “Le Donne di Pirandello“, diretta da Pasquale De Cristofaro e interpretata da Rosanna Di Palma, Carla Avarista e Daniela De Bartolomeis. Durante lo spettacolo, De Cristofaro esplorerà la vita e l’opera del famoso scrittore, mettendo in luce il ruolo delle donne più significative della sua esistenza. Il 27 aprile, il Panta Rei Fest a Montesano sulla Marcellana ospiterà lo spettacolo “Le mura di Gerico” dedicato alla poetessa Alda Merini, diretto da Antonio Grimaldi. Con un cast di alto livello, lo spettacolo offrirà una profonda esplorazione dell’anima della Merini, affrontando tematiche universali come la solitudine e la sofferenza. L’appuntamento è alle 18.30 presso “Palazzo Gerbasio”.

L’appuntamento del primo maggio

Il 1° maggio a Buonabitacolo, in occasione della festa del lavoro, si terrà una festa popolare con spettacoli per tutti i gusti, tra cui lo “Spazio Bimbi” con Flavia D’Aiello, balli popolari e laboratori di danza a cura di Maria Grazia Altieri. La giornata si concluderà con il concerto di Angelo Loia & Progetto Oiza in Piazza Piccinni Leopardi. Infine, il 4 maggio, il centro storico di Montesano sulla Marcellana ospiterà lo spettacolo itinerante “Borghi Invisibili”, un mix di tradizione orale, civiltà rurale, letteratura e musica. Gli attori Gabriele Bacco, Michela Ventre e Mario De Caro insieme all’attore e regista Pasquale De Cristofaro porteranno in scena racconti popolari, d’amore e poesia, accompagnati da diversi artisti musicali. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per il programma completo visita www.pantareifest.it.