“Pisciott’Arte 2023”: parte la open call per artisti, musicisti, attori e performer. Ecco come partecipare

Si apre la Open Call dedicata a tutti gli artisti, musicisti, attori e performer che vogliono partecipare alla seconda edizione di Pisciott’Arte, in programma dal 12 al 18 giugno 2023 a Pisciotta.

La location

L’evento coinvolgerà il centro storico di Pisciotta e le frazioni limitrofe, che diventeranno teatro di spettacoli, installazioni, workshop e performance di ogni genere: dalla musica alla danza, dal teatro al cinema, passando per le arti visive, la letteratura e i paesaggi sonori.

La giornata di sabato 18 giugno sarà dedicata a Hidden Spaces//Luoghi Nascosti, un percorso creato appositamente per scoprire i luoghi pubblici di Pisciotta poco conosciuti e valorizzati. Grazie a interventi artistici di piccola scala, come installazioni, paesaggi sonori e performance, il pubblico verrà accompagnato in un’esperienza unica, a stretto contatto con gli artisti.

Pisciott’Arte ha istituito una open call rivolta a tutti gli artisti che vogliono partecipare a Hidden Spaces//Luoghi Nascosti. I partecipanti possono candidare la propria opera o performance di pittura, scultura, installazione sonora, musica, teatro, letteratura o qualsiasi altra forma d’arte e comunicativa.

Ecco come partecipare: le info utili

Le opere, in caso di estemporanea, devono poter rimanere anche dopo la partenza dell’artista a disposizione di Pisciott’Arte per un tempo da determinare. Le performance, invece, dovranno essere non più lunghe di 15 minuti e gli artisti dovranno essere muniti di strumentazione propria, in veste acustica e unplugged, anche se liberi di potersi munire di impianti a batteria, se nelle loro preferenze.

La scadenza per l’invio delle proposte è il 28 maggio 2023.

Pisciott’Arte offre ai partecipanti il rimborso spese per l’alloggio (su richiesta, in base a disponibilità) e la promozione e la comunicazione dell’evento a livello locale ed internazionale.

Le edizioni precedenti

L’edizione 2021 di Pisciott’Arte ha visto la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, che hanno animato il borgo di Pisciotta con danza, cinema, performance e arti visive. Inoltre, Pisciott’Arte offre anche dei workshop, che invitano gli abitanti e i visitatori a partecipare non solo come spettatori, ma anche come attori diretti dell’arte.

“Le nostre linee guida sono sostenibilità e intimità culturale. Puntiamo a creare negli abitanti una cultura dell’arte fatta per loro e da loro. Gli abitanti e i visitatori, di tutte le fasce d’età, saranno infatti chiamati a partecipare non solo come spettatori ma, tramite workshop, anche come attori diretti dell’arte».