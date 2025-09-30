Giubileo Diocesano 2025: la Chiesa di Vallo della Lucania incontra le persone con disabilità

La Diocesi di Vallo della Lucania si prepara a vivere un momento significativo e di profonda spiritualità con la celebrazione del Giubileo Diocesano delle Persone con Disabilità. L’evento, organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Persone con Disabilità, è in programma per domenica 5 ottobre 2025 e si svolgerà presso la Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania.

Programma della giornata giubilare

La giornata si aprirà alle ore 16:30 con il momento dell’Accoglienza. Questo primo momento è fondamentale per creare uno spazio inclusivo e fraterno, accogliendo tutti i partecipanti.

Il cuore del pomeriggio giubilare sarà la Testimonianza che prenderà il via alle ore 17:00. Sarà un momento particolarmente toccante e ispiratore, che vedrà come protagonista Antonietta Raco, la cui storia è legata al miracolo riconosciuto di Lourdes avvenuto nel 1972. La sua testimonianza offrirà una profonda riflessione sulla fede, la speranza e il significato della sofferenza e della guarigione.

La solenne celebrazione eucaristica

Il culmine del Giubileo Diocesano sarà raggiunto alle ore 18:00 con la Celebrazione Eucaristica. La Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania. La presenza del vescovo sottolinea l’importanza che l’intera comunità diocesana attribuisce a questo appuntamento, ponendo al centro l’attenzione e la cura pastorale verso le persone con disabilità.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto dell’Anno Giubilare “Peregrinantes in Spem” (Giubileo A. D. MMXXV), è interamente curata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Persone con Disabilità, a riprova dell’impegno costante della diocesi nel promuovere l’inclusione e la piena partecipazione alla vita della Chiesa di tutti i suoi membri.